Лондон, 10 февраля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Оззи Осборн, являющийся «крестным отцом» стиля хэви-метал и одним из основателей легендарного рок-коллектива 70-х Black Sabbath, переведен в общую палату после поведенной ему интенсивной терапии, сообщает 10 февраля британский таблоид The Sun.

Госпиталь

По данным издания, Осборн будет выписан из частной больницы, куда он был ранее доставлен из-за угрозы пневмонии, уже на этой неделе. Все три дня, пока рок-музыкант находился в интенсивной терапии, его супруга и дети находились рядом с ним.

Кроме этого, как пишет Sun, Оззи Осборн «снова улыбается и ждет скорейшего возвращения на сцену».

Напомним, Оззи Осборн вместе с Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд организовал легендарную британскую хард-рок группу Black Sabbath в 1967 году, которая стала популярна в 1970-м после выпуска одноименного альбома и в дальнейшем повлияла на создание таких стилей как хэви-метал и гранж. В творчестве группы преобладали темные и оккультные темы. Позднее Осборн ушел из коллектива и стал заниматься сольной карьерой.