Лондон, 10 февраля, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Рекомендации видных врачей и ученых из Великобритании по оздоровлению кишечника опубликовало 10 февраля издание The Telegraph.

(сс) Foundry Полезные продукты

По мнению профессора пищевой микробиологии Гленна Гибсона, из Университета Рединга, здоровье кишечника играет важную роль в поддержании здоровья человека, а ключ к нему — бактерии, которые живут в нашем кишечнике. Особенно это важно для пожилых людей, так как их пищеварение слабее чем у молодых.

Ученые и врачи дали семь рекомендаций по улучшению состояния пищеварительной системы и кишечника.

Во-первых, необходимо есть побольше растительной клетчатки. По мнению диетолога Мэтта Перкинса, для этого необходимо употреблять побольше цельнозерновых макароны и хлеба, овес, ягод, груш, дынь, брокколи, моркови и орехов.

Во-вторых, рекомендуется употреблять пробиотки для восполнения количества бактерий кишечника. Как считает Кайса Эрнестам, штатный диетолог Lifesum, японский суп мисо содержит живые пробиотические культуры, а биохимик Джули Лэмбл предлагает употреблять пробиотики содержащие бифидобактерии и лактобациллы регулярно, для восполнения их количества в кишечнике.

В-третьих, Лэмбл предлагает употреблять пребиотки, которые работают как удобрение для пробиотиков. Они содержатся в таких продуктах, как лук-порей, чеснок, цикорий, фасоль и холодный картофель. Поэтому диетолог рекомендует включать некоторые из этих продуктов в свой каждодневный рацион.

В-четвертых, предлагается ограничить употребление сладкого и жирного. Как объяснил диетолог Дженни Боденхам, данные продукты подавляют «дружественную» микрофлору кишечника, что может привести к усталости, проблемам кожи, молочнице и пищеварительному дистрессу.

В-пятых, Доктор Харальд Штоссье клиники VIVAMAYR советует делать массаж живота через два часа после употребления пищи. Специалист подчеркнул — стресс может негативно повлиять на работу кишечника, и потому порекомендовал по возможности свести его к минимуму.

В-шестых, предлагается управлять стрессом, так как благодаря производству гормона кортизола во время стресса он может оказывать негативное серьезное воздействие на работу кишечника.

В-седьмых, диетолог Айша Эрнестам предлагает убедиться достаточно ли выпивается воды и начинать день со стакана воды, чтобы так разбудить свое тело.