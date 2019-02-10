Москва, 10 февраля, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Конфликт между родителями юных хоккеистов произошел в школе №2 в московском районе Медведково. Об этом накануне, 9 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Geoffrey Fairchild Стрельба

В спортивной школе проходил матч хоккейных команд «Северная Звезда» и «Дмитров», составленных из игроков 2008 года рождения. Между отцами двух игроков из команды «Дмитров» произошел конфликт. Сперва мужчины повздорили около ледовой площадки, а затем продолжили конфликт в буфете.

В какой-то момент конфликта один из мужчин достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил в своего оппонента. Пострадавший был экстренно госпитализирован. Медики утверждают, что его жизни ничто не угрожает.

Стрелявший уже задержан полицией.

Правоохранители выяснили, что между мужчинами вражда существует уже несколько месяцев. Их конфликт связан с бизнесом. Очевидец конфликт рассказал, что очередной виток противостояния был спровоцирован супругой одного из мужчин.

После этого ее муж оскорбил и толкнул другого родителя, заявив: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!». Уже в буфете оскорбленный мужчина достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил в соперника.