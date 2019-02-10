Москва, 10 февраля, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Новый российский многофункциональный авиационный комплекс А-100 совершил первый полёт в рамках программы предварительных лётных испытаний. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Mil.ru А-100

В Минобороны отметили, что создание нового комплекса радиолокационного обнаружения стало ответом на появление авиации нового поколения и новых классов целей. Использование А-100 позволит оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-100 создан на базе тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76 МД-90 А. Новый авиационный комплекс оборудован цифровыми навигационной системой и системой управления, на самолёте установлен двухдиапазонный локатор с фазированной антенной решеткой, произведённый концерном «Вега».

Сообщается, что комплекс А-100 существенно превосходит по своим возможностям отечественные и иностранные аналоги, включая американский самолёт дальнего обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активные испытания самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-100 начались в июле 2018 года.

Ожидается, что к 2020 году Вооруженные силы России получат 39 новых самолётов А-100.