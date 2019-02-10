Москва, 10 февраля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Свои извинения за шутку о советском генерале Карбышеве принесла бывшая участница передачи Comedy Woman на телеканале ТНТ актриса Наталья Медведева, соответственную запись Медведева разместила 10 февраля в своем Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Карбышев

Как написала актриса, на момент своего выступления в программе Comedy Woman в 2013 году, когда ею была рассказана данная шутка, она считала, что генерал Карбышев — это вымышленный персонаж, и не догадалась сопоставить это с реальными историческими фактами.

Также экс-участница Comedy Woman рассказала, что текст данного номера утвердил художественный руководитель телепрограммы и одобрили продюсеры телеканала ТНТ, а она по условиям контракта обязана была его произносить. Кроме того, по словам Медведевой, у всех актрис ТНТ такого рода контракты, согласно которым они произносят текст, выдаваемый им редакцией, и иногда ей приходилось учить их по 8 штук в день.

Отметим, такое извинение актриса принесла после того, как известный российский режиссер Никита Михалков в очередном выпуске своей передачи «Бесогон-ТВ» выразил свое возмущение шуткой о «замерзшем духе» генерала Карбышева, которая прозвучала в одном из выпусков Comedy Woman в 2013 году, а после передачи Михалкова на актрису обрушилась волна общественного возмущения.

Напомним, генерал-лейтенант Красной армии Дмитрий Карбышев попал в плен к немецким нацистам в августе 1941 года и пробыл в концлагере четыре года. Немецкое командование не раз пыталось склонить Карбышева к сотрудничеству и всегда получало отказ. Генерал был зверски убит нацистами в феврале 1945 года в концлагере Маутхаузен, когда его и других заключенных стали поливать холодной водой на морозе.