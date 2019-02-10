Вашингтон, 10 февраля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Известный блогер, а также по совместительству рэп исполнитель Mac Lethal установил рекорд по скорости исполнения, сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM.

(сс) aiden marples Рэпер

Рэпер смог зачитать свыше 1 тыс. слов всего за две минуты, это он сделал на своем канале в Youtube.

«Я решил победить собственный рекорд, а также и мировой рекорд. На запись данного видео у меня ушло больше одного месяца», — отметил исполнитель.

Напомним, за последние годы рэп приобрел значительную популярность в России, которая оценивается десятками миллионов просмотров композиций данного жанра в интернете.