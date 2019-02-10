Рим, 10 февраля, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Победителем очередного, 69-го музыкального конкурса «Сан-Ремо» в Италии стал певец Махмуд, исполнивший песню «Деньги», сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Кадр из видео «Sanremo 2019 — Mahmood canta «Soldi"». youtube.com Махмуд

Популярный итальянский певец, родившийся в семье выходца из Египта и гражданки Италии, от имени своего персонажа обращается к отцу, бросившему семью ради финансового благополучия.

По словам Махмуда, данная композиция очень личная, однако не уточнил — имеет ли она биографические черты.

Напомним, итальянский песенный конкурс «Сан-Ремо», ежегодно проходящий в одноименном городе, за последние годы значительно утратил популярность. Так, в 2019 году, несмотря на активное освещение мероприятия, его рейтинги упали до десятилетнего минимума.