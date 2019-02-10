Киев, 10 февраля, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что российские пограничники якобы стали безосновательно отказывать во въезде украинским гражданам. Об этом он заявил накануне, 9 февраля, в эфире телеканала «112 Украина».

Arnaud DG Украинский пограничный столб

Слободян утверждает, что Госпогранслужба Украины в течение последних трех дней зафиксировала около ста случаев отказа во въезде в Россию гражданам Украины на контрольно-пропускном пункте «Нахотеевка» в Белгородской области. Чиновник уточнил, что отказывали в основном тем украинским гражданам, которые ехали в Россию на автомобиле с объемом двигателя более 2 литров.

«Их вернули в Украину без объяснения причин», — утверждает Слободян.

Официального подтверждения данной информации с российской стороны нет.

Напомним, что в ноябре 2018 года власти Украины ввели военное положение в приграничных регионах страны. В рамках военного положения въезд на Украину был запрещен всем российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания действия режима военного положения украинская Госпогранслужба продолжила не пускать на Украину российских граждан без объяснения причин.

Так, с начала 2019 года на Украину не пустили 1,1 тыс. российских граждан.