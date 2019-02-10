Киев, 10 февраля, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Украине не нужен глава государства, который встанет перед Кремлем «на колени» и будет «хихикать» с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Украины Пётр Порошенко на форуме «Общественный диалог», соответственная запись размещена 10 февраля в официальном Twitter украинского лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Украине не нужен президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным», — заявил Порошенко и добавил, что стране также не нужен главнокомандующий, у которого первым подписанным документом станет «акт капитуляции».

Кроме этого, украинский президент дал предвыборное обещание, что в его правление Киев сможет освободиться от «колониальной зависимости» от России и войти в НАТО и ЕС.

Отметим, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.

По данным соцопросов, в настоящее время действующий глава государства находится на третьем месте в рейтинге популярности кандидатов на пост президента Украины. На первом месте в рейтинге шоумен Владимир Зеленский, на втором — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.