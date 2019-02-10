Лондон, 10 февраля, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, сдал водительские права после ДТП. Об этом говорится в сообщении, распространенном Букингемским дворцом.

(сс) Kiefer Филипп Эдинбургский

Отмечается, что решение о добровольном отказе от прав принц принял после тщательного рассмотрения вопроса. Супругу британской королевы — 97 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января принц Филипп попал в аварию неподалеку от королевского поместья Сандрингем. Его Land Rover Freelander столкнулся с автомобилем KIA и опрокинулся. Принц не пострадал, а два человека в KIA получили травмы. Спустя несколько дней одна из пострадавших, Эмма Фэйрвезер, получила от принца писмо с пожеланиями скорейшего выздоровления.

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