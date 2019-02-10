Вашингтон, 10 февраля, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп отметил позитивные перемены в экономике страны, произошедшие за период его нахождения у власти. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Обама

Свою работу Трамп сравнил с деятельностью предшественника, 44-го президента США Барака Обамы. По его словам, при Обаме принимались неверные решения в сфере экономики, что влекло за собой дополнительные проблемы.

Трамп отметил, что в США в настоящее время прекрасная экономика, несмотря на ту работу, что проделала команда Обамы. Он добавил, что если бы «подобное мышление» преобладало в период выборов 2016 года, страна прямо сейчас находилась бы в депрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 72-летний Трамп успешно прошел плановый медосмотр. Действующий глава Белого дома является самым пожилым президентом, вступившим в должность. На момент инаугурации ему было 70 лет.