Стокгольм, 10 февраля, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года был намеренной провокацией украинских властей, нацеленной на открытие Азовского моря для стран НАТО. Об этом говорится в статье шведского журналиста Стефана Линдгрена для издания Nyhetsbanken.

Otvertka74 Цитата из видео Таран у Керченского моста. Много мата, извините.

Автор подробно разобрал произошедшее с юридической стороны. Он отметил, что украинские военные корабли подошли к проливу без предупреждения, отказались ждать российских лоцманов и проигнорировали требования пограничников, нарушив закон.

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Линдгрен рассмотрел инцидент с точки зрения конвенции по морскому праву 1982 года, конвенции 1958 о территориальных водах и параграфа 51 Устава ООН о праве государств на самозащиту. Действия украинской стороны неправомерны, утверждает он.

Кроме того, журналист поставил в упрек шведскому правительству двойные стандарты по отношению к России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в российские воды и были задержаны с применением оружия. В Москве произошедшее назвали провокацией Киева.

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