Москва, 10 февраля, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Заявление командующего ВВС Швеции Матса Хельгессона о способности истребителя Saab Gripen E уничтожать российские самолеты серии Су — не более чем хвастовство. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщают «Вести».

(сс) Karen «Опасный» противник

Коротченко назвал слова Хельгессона хвастливыми и глупыми, так как Gripen относится к легким истребителям, которые можно сравнить с МиГ-29 или МиГ-35. Российские Су-30СМ и Су-35 — по размерности тяжелые истребители, пояснил он.

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Если говорить о реальном столкновении в воздухе, то важны возможности самолета и профессиональный уровень летчика. От условий поединка, подготовки пилота и готовности действовать в тех или иных режимах воздушного боя зависит многое. Потому изначально каких-либо хвастливых заявлений никто не делает, добавил Коротченко.

Громкие утверждения командующего говорят о комплексе неполноценности шведских ВВС, полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Хельгессон заявил, что истребитель Saab Gripen E может уничтожить российские самолеты серии Су, даже не прибегая к стелс-технологии снижения заметности. Он отметил, что шведские специалисты, вероятно, смогли раскрыть секрет маневренности российских истребителей.