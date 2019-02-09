Салоники, Греция, 10 февраля, 2019, 02:31 — ИА Регнум. Представителям новой украинской церкви было отказано в посещении Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон в Греции. Об этом сообщает пресс-служба Союза православных журналистов.

Elian Монастырь Симонопетра на Афоне

Делегация раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) прибыла на Афон с визитом по благословению Константинопольского патриарха Варфоломея. Однако на территорию Свято-Пантелеимоновой обители раскольников не пустили.

Отмечается, что игумен монастыря архимандрит Евлогий закрыл перед гостями ворота, не дал благословения на вход в храм и отказал в прикосновении к мощам. Евлогий объяснил прибывшим, что в монастыре священнослужителями их не признают и не будут делать этого в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля митрополит Епифаний был возведен в сан главы Православной церкви Украины в Софийском соборе в Киеве. В РПЦ отметили, что православный мир не придал особого значения этому событию.

«Какая церковь — такое и признание», — написал представитель Московского патриархата Владимир Легойда в своем канале в Telegram.

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