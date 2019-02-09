Гамбург, Германия, 10 февраля, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Самый высокий уровень излучения среди смартфонов — у модели Xiaomi Mi A1, выпущенной в 2017 году. Об этом говорится в сообщении немецкой компании Statista в микроблоге в Twitter.

Vernon Chan Магазин Xiaomi

Уровень излучения этого гаджета в режиме разговора составляет 1,75 ватта на килограмм. На втором месте — смартфон OnePlus 5T (1,68 Вт на кг), за ним идет — Xiaomi Mi Max 3 (1,58 Вт на кг), а далее — OnePlus 6T и HTC U12 Life.

Эксперты при составлении рейтинга опирались на данные немецкого ведомства радиационной защиты. В ФРГ рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 Вт на кг.

Названы также устройства с самым низким уровнем излучения. Это Samsung Galaxy Note8 и ZTE Axon Elite (по 0,17 Вт на кг), LG G7 (0,24 Вт на кг), а также Samsung Galaxy A8 и Galaxy S8+.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчики программы для тестирования производительности мобильных устройств AnTuTu назвали Nubia Red Magic Mars от компании ZTE самым мощным смартфоном. Гаджет работает на базе процессора Snapdragon 845 от Qualcomm.

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