Париж, 10 февраля, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Серьезную травму получил один из участников акции «желтых жилетов» в Париже. В руках у молодого человека взорвалась граната со слезоточивым газом, сообщает газета L`Avenir.

KRIS AUS67 Желтые жилеты

Инцидент произошел возле здания Национального собрания, где манифестация переросла в стычки с полицией. Стражи порядка стали бросать в сторону протестующих гранаты со слезоточивым газом, одну из них хотел отбросить 21-летний фотограф. Разрывной снаряд сработал у мужчины в руке, оторвав кисть.

Дежурящие на месте медики оказали пострадавшему первую помощь. Затем мужчину увезли в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля во Франции прошли тринадцатые по счету масштабные выступления «жёлтых жилетов» — противников политики президента Эммануэля Макрона и его правительства. В Париже были задержаны более 30 человек.