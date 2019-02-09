Нью-Дели, 10 февраля, 2019, 00:59 — ИА Регнум. По меньшей мере 92 человека скончались в Индии, отравившись некачественным алкоголем. Об этом сообщает India Today.

(сс) Mikko Koponen Очередь за алкоголем. Индия

Напитки, содержащие метанол, продавались в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Люди закупали спиртное для праздников, летальные случаи отравлений зафиксированы в городах Мератх, Сахаранпур, Рурки и Кушинагар.

Правоохранителями изъято более 400 литров контрафактного ликера. Восемь продавцов спиртного арестованы, десятки чиновников отстранены от работы.

В настоящее время полиция устанавливает тех, кто мог купить некачественные спиртные напитки. Медики борются за жизнь пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельные случаи отравления поддельным спиртным нередко происходят в Индии, где произведенные по лицензии напитки недоступны по цене бедным слоям населения. Так, в августе в штате Бихар погибли 12 человек, еще несколько пострадавших были госпитализированы.

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