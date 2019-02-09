Киев, 9 февраля, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Президент, который станет «на колени» перед Кремлем, не нужен жителям Украины. Об этом написал президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

«Украине не нужен президент и главнокомандующий, который станет перед Кремлём на колени», — написал Порошенко.

По его мнению, Украине также не нужен глава государства, который подпишет «акт о капитуляции» и будет «флиртовать или хихикать» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передавало ИА REGNUM, ранее действующий президент Украины Петр Порошенко во время всеукраинского общественного форума «Открытый диалог» заявил, что его предвыборная кампания официально начинается в стране с 9 февраля.

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