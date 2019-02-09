Лондон, 9 февраля, 2019, 21:08 — ИА Регнум. 9 февраля между коллективами «Ливерпуль» и «Борнмут» на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 26-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «мерсисайдцев».

Robert Cutts Стадион «Энфилд»

На экваторе первой половины лидер сборной Сенегала Садио Мане открыл счет — 1:0. Через 10 минут Вейналдум удвоил преимущество хозяев — 2:0. В дебюте второго тайма Мохаммед Салах довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Борнмут»)

Удары 20/9

Удары в створ ворот 10/3

Процент владения мячом 66%/34%

Нарушения правил 13/6

Поданные угловые 8/5

«Ливерпуль» набрал 65 очков и возглавил турнирную таблицу. «Борнмут» с 33-мя баллами остался на 11-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Милнер, Робертсон, Матип, Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Фирмино, Мане, Салах.

«Борнмут»: Боруц, Кук, Аке, Смит, Рико, Гослинг, Сурман, Лерма, Айб, Фрэйзер, Кинг.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Желтые карточки: Рико — 25, Смит — 38, Матип — 61, Робертсон — 87.

Голы: Мане 24 — 1:0, Вейналдум 34 — 2:0, Салах 48 — 3:0.