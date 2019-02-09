Великий Новгород, 9 февраля, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Каждый четвёртый житель Новгородской области не заплатил имущественный налог. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Новгородской области Андрей Веселов, подводя итоги 2018 года.

Nalog.ru Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

По его словам, после 29 выездных налоговых проверок в бюджет было доначислено 139 млн рублей налогов, по итогам камеральных проверок доначислено ещё 250 млн рублей.

При этом бюджеты не досчитались 270 млн рублей по имущественному налогу — его нужно было уплатить до 3 декабря 2018 года.

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области Татьяна Безызвестных добавила, что если брать в расчет налогоплательщиков по всем видам налогов, то от уплаты уклоняется каждый шестой новгородец.