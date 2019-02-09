«Эвертон» потерпел поражение от «Уотфорда» в 26-м туре АПЛ
Лондон, 9 февраля, 2019, 20:48 — ИА Регнум. 9 февраля между коллективами «Уотфрод» и «Эвертон» на стадионе «Викаридж Роуд» был разыгран матч 26-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.
Единственный мяч на экваторе второй половины забил 27-летний английский форвард Эндри Грэй после передачи Уилла Хьюза — 1:0.
Статистика матча («Уотфорд"/"Эвертон»)
Удары 9/8
Удары в створ ворот ¾
Процент владения мячом 54%/46%
Нарушения правил 18/9
Поданные угловые 8/2
«Эвертон» с 33-мя баллами временно остался на 9-й позиции. «Уотфрод» набрал 37 очков и укрепился на 8-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Мариаппа, Кэткарт, Холебас, Сема, Дукуре, Хьюз, Капу, Деулофеу, Дини.
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Кенни, Гомеш, Сигурдссон, Гейе, Дэвис, Тосун, Ришарлисон.
Главный арбитр матча: Ли Проберт.
Желтые карточки: Дини — 70, Холебас — 83.
Голы: Грэй 65 — 1:0.