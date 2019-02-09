Лондон, 9 февраля, 2019, 20:48 — ИА Регнум. 9 февраля между коллективами «Уотфрод» и «Эвертон» на стадионе «Викаридж Роуд» был разыгран матч 26-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Brakspear Стадион «Викаридж Роуд»

Единственный мяч на экваторе второй половины забил 27-летний английский форвард Эндри Грэй после передачи Уилла Хьюза — 1:0.

Статистика матча («Уотфорд"/"Эвертон»)

Удары 9/8

Удары в створ ворот ¾

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 18/9

Поданные угловые 8/2

«Эвертон» с 33-мя баллами временно остался на 9-й позиции. «Уотфрод» набрал 37 очков и укрепился на 8-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Мариаппа, Кэткарт, Холебас, Сема, Дукуре, Хьюз, Капу, Деулофеу, Дини.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Кенни, Гомеш, Сигурдссон, Гейе, Дэвис, Тосун, Ришарлисон.

Главный арбитр матча: Ли Проберт.

Желтые карточки: Дини — 70, Холебас — 83.

Голы: Грэй 65 — 1:0.