Санкт-Петербург, 9 февраля, 2019, 19:34 — ИА Регнум. В зимнем субботнике по очистке от снега и наледи городских территорий 9 февраля участвовали более 35,5 тысяч сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных учреждений. Среди них были врио губернатора, вице-губернаторы и главы подразделений городской власти.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Большой Морской улице Санкт-Петербурга

«По итогам проведенной работы от снега и наледи очищены 233 улицы, 656 дворов», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Чиновникам и бюджетникам на улицах помогали 1334 единицы спецтехники, а на уборке внутриквартальных территорий — 976 единиц спецтехники. Одновременно на улицы и дворы города вышли штатные и привлеченные дворники общим количеством 9741 человек.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов убирал от снега и наледи двор дома №4 по Большой Посадской улице в Петроградском районе. Вместе с ним работали сотрудники районной администрации.

Вице-губернатор Николай Бондаренко вместе с сотрудниками своего аппарата и работниками Жилкомсервиса №3 Центрального района убирали от снега и наледи двор на Фурштатской улице, д. 44.

Сотрудники Комитета по благоустройству, Центра комплексного благоустройства, садово-парковых и дорожных предприятий убирали пешеходные переходы и тротуары в центре города. Неподалеку от них работали сотрудники Жилищного комитета, предприятия «Жилищное хозяйство», Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга. А чиновники Государственной жилищной инспекции работали на Гражданском проспекте в Калининском районе города.

Как сообщают власти, за сегодняшний день полностью и частично очищены 1 629 крыш, вывезено 32 850 кубометров снега.