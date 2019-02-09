Великий Новгород, 9 февраля, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Прямое железнодорожное сообщение между Великим Новгородом и Псковом откроется в феврале — новый маршрут станет продолжением действующего Петрозаводск — Великий Новгород. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Станислава Шульцева, поезд будет курсировать ежедневно, примерное время в пути из Великого Новгорода в Псков составит около пяти часов.

На маршруте будет задействован новый состав, который РЖД приобрела в 2019 году. В поезде есть три класса обслуживания, в том числе бизнес-класс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поезда «Ласточка» из Великого Новгорода в Петрозаводск запустили в августе 2017 года. Из Великого Новгорода в Псков и обратно сейчас дважды в день ходят автобусы, время в пути также составляет около пяти часов.