Саратов, 9 февраля, 2019, 19:19 — ИА Регнум. В Саратовском академическом театре драмы поставили спектакль по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Два веронца», сообщает 9 февраля портал «Культуромания».

Зимин Василий Геннадиевич Саратовский академический театр драмы

Постановка стала дипломной для студентов театрального института, обучающихся в консерватории имени Собина. Особенностью спектакля стало перенесение его сюжета в 70-е годы XX века.

Произведение повествует о настоящей любви, а также о коварстве и предательстве, которые являются непременными спутниками любовной драмы. Учитывая специфику постановки, все костюмы и декорации также соответствуют XX веку.

Напомним, прием осовременивания классических постановок в постмодернистском театральном искусстве не нов. С его помощью авторы стараются актуализировать те проблемы, которые поднимает автор оригинальной пьесы.