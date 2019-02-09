Старая Русса, Новгородская область, 9 февраля, 2019, 19:00 — ИА Регнум. На реке Полисть в городе Старая Русса Новгородской области сегодня, 9 февраля, автомобиль с людьми провалился под лёд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, в автомобиле «Нива» находились мужчина и ребёнок.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«В какой-то момент машина попала в полынью. Автомобиль ушёл под воду», — сообщили в управлении.

На месте обнаружено тело 4-летней девочки. Тело мужчины пока не найдено.

Следственно-оперативная группа и спасатели МЧС продолжают работу на месте происшествия.