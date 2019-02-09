Сочи, Краснодарский край, 9 февраля, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков провели переговоры в Сочи, в ходе которых обменялись мнениями по ряду региональных вопросов. Об этом сообщает в субботу, 9 февраля, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Сооронбай Жээбеков и Владимир Путин

«В Сочи состоялась неформальная встреча В. Путина с … С. Жээнбековым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили региональную повестку и вопросы развития двусторонних отношений.

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля 2019 г. президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили развитие двусторонних отношений.

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