Париж, 9 февраля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. В Париже получил серьезное ранение мужчина, который принял участие в тринадцатой по счету протестной акции «желтых жилетов». Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Olivier Ortelpa Желтые жилеты

«Протестующий получил серьезное ранение руки во время столкновений (с сотрудниками полиции) возле Национального собрания в Париже», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля 2019 г. во Франции проходит тринадцатая акция протеста движения «жёлтых жилетов», которые недовольны соцполитикой властей.

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