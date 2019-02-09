В Париже получил серьезное ранение участник акции «желтых жилетов»
Париж, 9 февраля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. В Париже получил серьезное ранение мужчина, который принял участие в тринадцатой по счету протестной акции «желтых жилетов». Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
Olivier Ortelpa
Желтые жилеты
«Протестующий получил серьезное ранение руки во время столкновений (с сотрудниками полиции) возле Национального собрания в Париже», — передает вещатель.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля 2019 г. во Франции проходит тринадцатая акция протеста движения «жёлтых жилетов», которые недовольны соцполитикой властей.
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