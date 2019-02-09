Берлин, 9 февраля, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Кинокартина ученика Кирилла СеребренниковаАлександра Горчилина «Кислота» была встречена пятиминутными овациями на 69-м кинофестивале в Берлине, сообщает 9 февраля корреспондента ИА REGNUM.

Maharepa Берлинале

Премьерный показ фильма, прошедший при полном аншлаге, смогли увидеть зрители из США, Италии, Германии, России и многих других стран. «Кислота» стала дебютной картиной актера «Гоголь-центра»

Фильм повествует о современной молодежи, которая прожигает жизнь в бесконечных вечеринках и случайных связях.

Напомним, Берлинский кино фестиваль проводится ежегодно, начиная с 1951 года. Он считается одним из самых престижных конкурсов для ценителей кинематографа, наряду с фестивалем в Венеции и Каннах. Главный приз здесь — «Золотой медведь».