Тверь, 9 февраля, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Более 7500 участников собрал в Твери региональный этап XXXVII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2019» 9 февраля, сообщили ИА в пресс-службе правительства региона. Приветствие участникам соревнований направил губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области «Лыжня России» в Твери

«В «Лыжне России» принимают участие профессиональные спортсмены и любители, дети и родители, бабушки и дедушки. Эти соревнования стали для многих доброй семейной традицией. Это доказывает, что для активного образа жизни ни возраст, ни погода не являются помехой», — говорится в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

Забеги в рамках регионального этапа проходили на трех дистанциях — на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, также состоялись семейные старты, забег «Без галстуков». Самому юному участнику соревнований — всего два года. На трассу вышли ветераны спорта, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Очень хорошая традиция. Это означает, что спортсмены с ограничениями по здоровью вовлечены в жизнь общества, социально адаптированы, имеют возможность больше общаться», — сказал генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин.

На «Лыжню России» в Твери вышла семья бронзового призёра Олимпийский игр-2018 Натальи Непряевой — ее мама, Заслуженный тренер России Ирина Непряева и сестра, серебряный призёр первенства ЦФО по лыжным гонкам Дарья Непряева. В числе почётных гостей соревнований — мастер спорта международного класса Ольга Михайлова.

«Независимо от результата гонки самое главное на «Лыжне России» — это хорошее настроение», — отметила Ирина Непряева.

«Отрадно, что среди жителей Тверской области всё больше тех, кто любит лыжный спорт и выходит на старт таких массовых соревнований», — считает Ольга Михайлова.

Напомним, «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2005 году. В 2019 году соревнования проходят в 73 регионах России.