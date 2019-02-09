Барселона, Испания, 9 февраля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Футбольный испанский клуб «Барселона» готов продать своего бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает 9 февраля испанская газета Marcа.

(сс) Granada Филиппе Коутиньо

По данным издания, команда из Каталонии намеревается продать 26-летнего бразильца во время летнего трансферного окна, в случае если игра футболиста в ближайшее время не улучшится.

За счет такой сделки «Барселона» могла бы покрыть расходы на покупку хавбека амстердамской команды «Аякс» Френки де Йонга, стоимость которого без учета бонусов обойдется команде в 75 млн евро.

Отметим, Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону» в январе 2018 года за 135 млн евро. Хавбек сыграл за клуб в 20 матчах и отметился в них четырьмя мячами и двумя результативными передачами. Текущий контакт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.