Берлин, 9 февраля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Структуры внутренней безопасности евросоюзной службы внешних связей (ЕСВС) разослали предупреждения работающим в Брюсселе дипломатам из стран — членов ЕС, а также военным о том, что в столице Евросоюза и Бельгии могут работать порядка 450 российских и китайских шпионов. Об этом сегодня, 9 февраля, пишет газета Welt со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж Инесса Ковалевская. 1969. СССР Слежка

ЕСВС утверждает, что Брюсселе находятся приблизительно 250 китайских и 200 российских шпионов. В связи с этим дипломатам из стран ЕС разосланы предупреждения о том, что определенные заведения в Брюсселе, и особенно в Европейском квартале, следует посещать с осторожностью.

В число таких заведений, в частности, попали стейк-хаус и кафе, расположенные в непосредственной близости от штаб-квартиры Еврокомиссии и служебных зданий ЕСВС.

В ЕСВС уверены, что большинство российских и китайских шпионов работают в Брюсселе прежде всего в посольствах или торговых представительствах этих двух стран.

Помимо российских и китайских шпионов в столице Евросоюза высока активность шпионов из США, а также Марокко.