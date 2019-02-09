Санкт-Петербург, 9 февраля, 2019, 15:09 — ИА Регнум. В городе Вологда Северо-Западного федерального округа в рамках проекта «Сердце лидера» реализуется социальный проект «Три поколения», нацеленный на помощь людям предпенсионного возраста во взаимодействии с внуками поколения Z. Организует его участница кадрового конкурса «Лидеры России», директор ЧУДО «Городской центр дополнительного образования «Брайт» Марина Липатникова. 9 февраля на полуфинале конкурса в Санкт-Петербурге корреспондент ИА REGNUM пообщался с ней и выяснил подробности реализации проекта.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Участница кадрового конкурса «Лидеры России», директор ЧУДО «Городской центр дополнительного образования «Брайт» Марина Липатникова

«Сама по себе идея проекта выросла из нашего центра дополнительного образования «Брайт», где у нас участвуют дети от 4 лет и до 18. Мы видим, что иногда взрослые люди, особенно бабушки и дедушки, не всегда понимают современное поколение, не всегда знают, каким образом правильно с ними взаимодействовать, как им помочь. Поэтому идея проекта состоит в том, чтобы помочь нашему старшему поколению («серебряному возрасту») научиться взаимодействовать с детьми, потому что наше поколол Z совершенно другое», — объяснила Марина Липатникова.

В ходе реализации этого проекта планируется помочь людям «серебряного возраста» получить цифровые навыки, осознать ценности современного поколения и организовать общие взаимодействия старшего и младшего поколений. Последняя задача решается в том числе благодаря настольным интерактивным профориентационным играм: они позволяют построить карьерную стратегию, познакомиться с профессиями будущего и определить необходимыми навыками.

Кроме того, в рамках «Трёх поколеси» вологодские люди в возрасте могут посещать бесплатные мастер-классы, которые затрагивают такие темы, как планирование путешествия, покупки в интернете, безопасность в интернете, управление гаджетами.

Проект «Три поколения», как рассказала участница конкурса «Лидеры России», поддерживают региональный центр поддержки предпринимателей, региональный центр технического творчества, общественные организации. Помимо этого, специалисты из «Брайта» взаимодействуют с организациями, которые помогают пенсионерам, чтобы проще было донести, какую помощь им могут предоставить.

«Думаю, в течение 1−2 лет будем работать с этим проектом. Дальше я не загадываю, потому что жизнь меняется очень быстро: то, что актуально сейчас, может перестать быть актуальным потом. Охватив определенное количество людей «серебряного возраста» сейчас, дальше нужно будет для них придумывать уже что-то другое», — отметила директор ЧУДО «Городской центр дополнительного образования «Брайт».

По её словам, для оценки эффективности проекта «Три поколения» необходимо обратить внимание, в первую очередь на количественные показатели, с качественными дела обстоят сложнее:

«Для качественного рывка нужен серьезный охват. Научив десять бабушек работать с гаджетами, наверное, не получим серьезного влияния в целом на экономику. Но если мы добьемся серьезного охвата, и большее количество взрослых людей увидит себя в новых профессиях и найдет себе работу, то для меня это будет серьезный показатель».

За последний год, по словам Марины Липатниковой, включили в обучение и помогли примерно 200 людям. Проект «Сердце лидера» помог оформить «Три поколения» и привлечь новые ресурсы.

«Самое главное — мы рассказываем им о том, каким стало новое поколение, почему они другие, какие у них ценности. Мы учим их понимать друг друга», — отметила автор проекта.

Напомним, что с октября 2018 года по марта 2019 в России проходит Конкурс управленцев «Лидеры России», цель которого — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, которые имеют высокий уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

В 2017—2018 году в Конкурсе участвовали 199 тысяч человек. Из них победителями стали 103 конкурсанта. 76 участника получили назначения, среди них четыре новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.