Москва, 9 февраля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что главную угрозу в российско-американских отношениях представляют неадекватные адмиралы, генералы и политики, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Теодор Жерико. Умалишенный, воображающий себя полководцем (фрагмент). 1822

Руководитель операциями ВМС адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон прейти к наступлению на Россию и Китай.

«Уже давно американцам и европейцам пора надеть смирительную рубашку на одержимых агрессией и жаждой войны американских адмиралов, генералов и политиков», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Она уверена, что любой, кто грезит первым ударом и развязыванием войны с Россией находится в конфликте со здравым смыслом.

«Но когда неадекватность проистекает от адмирала, представителя ранга высшего командования США, очевидно, что такие как он и являются реальной угрозой жизни и безопасности граждан Америки», — заявила Яровая.

Ричардсон обвинил РФ в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье. Он призвал Вашингтон сделать первыми предупредительные шаги, чтобы получить преимущество.