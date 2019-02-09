Париж, 9 февраля, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Один из Major-турниров рейтингового сезона по Dota Pro Circuit-2018/2019 будет проведен в Диснейленде Парижа, сообщает 9 февраля сетевое издание Esports Insider.

Диснейленд Парижа

По данным Esports Insider, уже начат сбор персонала для обеспечения турнира. При этом точная дата его проведения пока неизвестна и по расписанию Valve он будет проведен либо в период со 2 по 12 мая, либо с 20 по 30 июня 2019 года.

Данное сотрудничество компании Disney с киберспортом не первое, так ранее по телеканалу Disney XD проводились трансляции финалов чемпионата Injustice 2 Pro Series и матчей Overwatch League.

Отметим, в Major-турнире Dota Pro Circuit-2018/2019 в Диснейленде Парижа будет участвовать 16 команд, призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.