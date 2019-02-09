Страсбург, Франция, 9 февраля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Европейский парламент 11 февраля на своей сессии в Страсбурге проведет дебаты по вопросу пропорциональности применения полицией силы против демонстрантов в странах-членах Европейского союза в свете многочисленных акций движения «желтых жилетов» во Франции. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Европарламенте.

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция

Источник отметил, что в Европейском союзе нет четкого законодательства, которое бы регулировало, какие средства полицейские силы в странах-членах Евросоюза могут применять против участников акций протеста.

По данным источника, уже 14 февраля Европарламент может принять резолюцию, которая бы регулировала «право на протесты и пропорциональное применение силы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с ноября 2018 года во Франции продолжаются протесты движения «желтых жилетов». Протестующие недовольны социальной политикой французских властей и требуют отставки президента Пятой республики Эммануэля Макрона.

Практически каждая акция протеста сопровождается столкновениями «желтых жилетов» с правоохранительными органами. При этом французские силовики действуют довольно жестко — против демонстрантов используются резиновые пули, слезоточивый газ и другие спецсредства.

За более чем два месяца протестов ранения получили почти две тысячи демонстрантов. Власти утверждают, что ранения также получили около 1,2 тыс. сотрудников полиции.