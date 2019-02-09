Псков, 9 февраля, 2019, 11:50 — ИА Регнум. До 16 февраля в Псковском драматическом театра имени А. С. Пушкина будет проходить Пушкинский театральный фестиваль. В 2019 году он посвящен 220-й годовщине со дня рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина и Всероссийскому Году театра. На фестивале представлено три программы: «Пушкин на современной сцене», «Русская классика на современной сцене» и «Современный писатель на современной сцене». В фоурме принимают участие труппы из Москвы, Петербурга, Казани, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Южно-Сахалинска и Бухареста. В центре внимание — прочтение современными режиссерами классика: зрители увидят спектакли «Пушкин. Из повестей Белкина», «Станционный смотритель», «Борис Годунов». Также в репертуаре — произведения Гоголя, Булгакова, Горького и других. После каждого представления состоятся обсуждения постановки с участием как самих создателей представления, так и жителей города.