Анахайм, США, 9 февраля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей в одиночном разряде у женщин на чемпионате четырех континентов, проходящем в Анахайме (США), сообщает 9 февраля Сhampionat.com.

(сс) David W. Carmichael Рика Кихира

Спортсменка из Японии сумела набрать за исполнение короткой и произвольной программы 221,99 балла.

На втором месте представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, которая набрала 207,46 баллов. Замыкает тройку лучших ещё одна представительница страны Восходящего солнца Маи Михара с результатом 207,12 балла.

Отметим, это первое выступление Кихиры во взрослом чемпионате и её второй выигрыш на международных турнирах. Также она стала победительницей финала Гран-При в декабре 2018 года.