Тайбэй, 9 февраля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Доля телевизоров с поддержкой видео в разрешении 8K в мировых поставках в 2019 году составит около 0,2%, считают эксперты компании WitsView. Об этом сообщает CDRinfo.

ProjectManhattan Телевизоры

На международной выставке потребительской электронной техники CES 2019, прошедшей в январе, многие производители телевизоров представили новые модели, поддерживающие формат 8K. Такие телевизоры производят южнокорейские компании Samsung и LG, японские Panasonic и Sharp, китайские Hisense и TCL, а также тайваньская AU Optronics.

Тем не менее, эксперты считают, что индустрия не готова к массовому производству 8K-телевизоров. Среди недостатков новой технологии отмечается высокая стоимость (такие устройства стоят почти вдвое дороже, чем 4K-телевизоры), а также недостаточное количество контента такого разрешения. Специалисты прогнозируют, что в 2019 году на 8K-устройства придётся около 0,2% мировых продаж телевизоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года японский телеканал NHK запустил первые спутниковые трансляции в формате 8K.