Лондон, 9 февраля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. В Великобритании самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту «Хитроу» из-за сильнейшего ветра. На Youtube-канале Big Jet TV была опубликована видеозапись инцидента.

(сс) Benedikt Lang Самолет авиакомпании British Airways

На кадрах видно, что пилот пытается посадить пассажирский самолет в условиях сильного бокового ветра. В какой-то момент кажется, что пилоту вот-вот удастся посадить воздушное судно, однако сильный порыв ветра бьет в борт самолета и пилот в последний момент набирает высоту после короткого соприкосновения с землей.

Напомним, что несколько дней назад на Великобританию обрушился ураган Эрик. В отдельных регионах островного государства скорость ветра достигает 31 метра в секунду. В Шотландии и Северной Ирландии власти ввели повышенный уровень опасности.