Нью-Дели, 9 февраля, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi впервые стала лидером по продажам смартфонов в Индии по итогам 2018 года, согласно отчету компании Canalys.

(сс) Sham Hardy Упаковка из-под Xiaomi

Аналитики компании Canalys представили данные о поставках смартфонов в Индии, рынок которой является вторым в мире по объёму. В 2018 году в Индии было продано 137 млн смартфонов, что на 10% больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, что в последние годы в Индии наблюдается последовательный рост продаж смартфонов. Так, в 2013 году на индийский рынок пришлось 6% мировых поставок смартфонов, а в 2018 — 10%.

Также отмечается, что в 2018 году лидером по поставкам в Индии стала китайская компания Xiaomi, которая сменила на этой позиции южнокорейскую компанию Samsung. В прошлом году Xiaomi поставила в Индии 41 млн смартфонов (29,9% рынка), Samsung — 35,4 млн (25,8%). Продолжили пятёрку лидеров китайские компании Vivo (14,4 млн, 10,5% рынка) и Oppo (11,2 млн, 8,2%), а замкнула индийская компания Micromax (4,7 млн, 3,4%).

Аналитик Canalys Рушабх Доши отметил, что в 2019 году прогнозируется снижение продаж смартфонов в Индии. В частности, из-за того, что с февраля 2019 года в Индии вступили в силу ограничения на продажи смартфонов через онлайн-магазины Amazon и Flipkart.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе китайская компания Xiaomi провела реорганизацию региональных отделений, объединив подразделения Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Индонезии, а также объявила о создании Африканского регионального подразделения.