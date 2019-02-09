Барнаул, 9 февраля, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Кулундинском районе Алтайского края. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Следственного управления следственного комитета (СУ СК) по региону.

24.mchs.gov.ru Пожарный

По данным ГУ МЧС по региону сообщение о возгорании поступило 8 февраля в 23:00 по местному времени. На ликвидацию пожара привлекались 7 человек личного состава и три единицы техники. В 23:15 пожар бы ликвидирован.

После тушения пожара в доме были обнаружены тела троих человек, двух мужчин и женщины. По факту обнаружения тел проводится доследственная проверка следственными органами СК РФ по региону.

По предварительным данным, хозяин, мужчина 32-х лет и его гости, мужчина и женщина, оба 33-х лет, уснули после совместного распития алкогольных напитков. Вскоре после этого в комнате загорелся диван, предположительно, от непогашенной сигареты. Предварительной причиной смерти людей на данный момент названо отравление угарным газом.

На осмотр места происшествия выехала оперативно-следственная группа, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Калмыкии, жертвами которого стали двое малолетних детей, которых мать оставила дома одних. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.