Багдад проведет таможенную унификацию на границе с Иракским Курдистаном
Багдад, 9 февраля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Власти Ирака начнут процедуру унификации таможенных сборов на границе с Иракским Курдистаном, сообщает 9 февраля Rudaw.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ирак
Данное решение основано на указе премьер-министра страны Адиля Абдула-Махди, оно также включает в себя отмену таможенных постов на границе с провинциями Киркук, Ниневия и Сулеймания.
Напомним, отношения между курдской автономией и центральным правительством всегда находились в противоречии. Причиной тому являются противоположные стремления Багдада и Эрбиля.
Если курды стремятся к предельной автономизации, то Багдад наоборот — к централизации. Спор также подогревается нерешенностью вопросов о спорных территориях.