Багдад, 9 февраля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Власти Ирака начнут процедуру унификации таможенных сборов на границе с Иракским Курдистаном, сообщает 9 февраля Rudaw.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Данное решение основано на указе премьер-министра страны Адиля Абдула-Махди, оно также включает в себя отмену таможенных постов на границе с провинциями Киркук, Ниневия и Сулеймания.

Напомним, отношения между курдской автономией и центральным правительством всегда находились в противоречии. Причиной тому являются противоположные стремления Багдада и Эрбиля.

Если курды стремятся к предельной автономизации, то Багдад наоборот — к централизации. Спор также подогревается нерешенностью вопросов о спорных территориях.