Москва, 9 февраля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Первый испытательный запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей» пройдёт с макетом пилотируемого космического корабля «Федерация». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Согласно данным ЦНИИмаш, целью первого запуска ракеты-носителя «Енисей» станет испытание ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса с макетом пилотируемого транспортного корабля. Планируется, что в результате этого запуска макет корабля «Федерация», разрабатываемого в РКК «Энергия», облетит Луну и вернётся на Землю.

Также в документах отмечается, что первый испытательный запуск ракеты-носителя среднего класса «Иртыш» (ранее «Союз-5»), запланированный на 2022 год, также пройдёт с макетом «Федерации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил об утверждении плана-графика создания ракеты-носителя «Енисей». Согласно плану, первая ракета-носитель сверхтяжёлого класса будет построена к 2028 году.