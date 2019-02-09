Южно-Сахалинск, 9 февраля, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у острова Кунашир, самого южного из Курильских островов. Об этом 9 февраля сообщает Геологическая служба США (USGS).

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Подземные толчки были зарегистрированы в 05:24 по московскому времени. Эпицентр подземной стихии находился в 28,9 км к северо-востоку от Южно-Сахалинска (население около 6700 человек).

Очаг подземной стихии располагался на глубине 112 километров. На острове Кунашир и на соседнем острове Шикотан землетрясение ощущалось как толчки магнитудой 2−3 балла.

В результате землетрясения пострадавших и разрушений нет. Об угрозе цунвми также не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,3 в Индонезии, из-за которого были эвакуированы 800 человек.