Лондон, 9 февраля, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Поддержка Лондоном инициативы Косово по созданию собственной армии является провокационной, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

(сс) 7th Army Training Command Военнослужащие

Комментируя заявление постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что Лондон признает за Приштиной право на создание собственных вооруженных сил, российский дипломат сказал о явно вызывающей позиции Запада по косовскому вопросу, в частности — Британии и США.

«Британцы, в частности, упирают на наличие у них некой особой «юридической интерпретации» упомянутой резолюции, которая, по-видимому, гармонично вписывается в изобретенную ими же концепцию «основанного на правилах миропорядка», — сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что «свою армию» Приштина собирается дислоцировать на объекте «Бондстил», который был создан «для нужд миротворчества». Вашингтон же собирается поставлять на миротворческую базу летальное оружие.

Все это говорит о том, что европейцы, взявшись посредничать между Белградом и Приштиной, потерпели фиаско.

«Призываем Великобританию и других западных спонсоров Приштины оказать воздействие на своих подопечных с целью отзыва принятых ими провокационных решений», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, Пирс 7 февраля на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Лондон считает правомочным решение Приштины формировать собственные вооруженные силы. Потому что Косово якобы является независимым государством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постпред РФ при ООН Василий Небензя 7 февраля предупредил Запад, что Косово выходит у Запада из-под контроля.