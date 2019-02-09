Кемерово, 9 февраля, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву, митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху и жителям региона в связи с гибелью вахтовиков разреза «Распадский».

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

"Болью отозвалось в моём сердце известие о дорожно-транспортном происшествии в Кемеровской области. Глубоко соболезную всем, кого коснулась эта беда. Потеря одного человека — это сильнейшая душевная рана, совершенно излечить которую невозможно без помощи Божией и участия близких, внимания и сочувствия окружающих. Надеюсь, что руководство Кемеровской области окажет поддержку семьям погибших. Молюсь о упокоении новопреставленных в селениях вечных, о скорейшем выздоровлении раненых и даровании мужества родственникам принявших смерть в этой катастрофе», — сказано в обращении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.

Обращаясь к митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху, патриарх Кирилл выразил надежду, «что клирики и миряне митрополии окажут духовную поддержку всем, кого коснулась эта трагедия, явят усердие в молитве о выздоровлении получивших увечья».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне утром, 8 февраля, в Междуреченске на разрезе «Распадский» служебный вахтовый автобус, перевозивший рабочих со смены, опрокинулся в кювет и упал с высоты около 8 метров. Шесть человек погибли, восемнадцать пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил при ведении горных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Свою проверку начала и прокуратура региона.