Вашингтон, 9 февраля, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Соединенные Штаты поддерживают прямой контакт с военными кругами Венесуэлы и призывают их не поддерживать законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Адольф Шарлемань. Петр I накрывает заговорщиков в доме Циклера 23 февраля 1697 года. 1884

Источник заявляет, что Вашингтон хочет добиться перехода военных на сторону оппозиционера Хуана Гуайдо, которого США и ряд стран Европы и Латинской Америки признали временным президентом Венесуэлы. Отмечается, что пока на сторону протестующих перешел военный атташе страны в США и генерал ВВС Венесуэлы. Источник предполагает, что это лишь начало масштабного перехода военнослужащих Венесуэлы на сторону протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал Россию отказаться от поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро и поддержать оппозиционера Хуана Гуайдо. Он намекнул, что еще не поздно поддержать мятежников против законно избранного президента. По его словам, это откроет путь к «свободе и процветанию» Венесуэлы.