Москва, 9 февраля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. «Мы сможем обеспечить себе цифровое бессмертие, выгрузив сознание в облако», — заявил в День науки 8 февраля 2019 года на пресс-конференции в Москве директор Научного центра неврологии, академик РАН Михаил Пирадов.

IПресс-конференция «Наука о мозге — neuroscience, посвященая Дню науки

Эта футуристическая картина — дело не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня. Пока на передовом фронте Neuroscience у России не так много собственных разработок, в числе которых биопсийная игла и оптическая когерентная томография. Разумеется, ученые и медики уже многое могут. Операционные оснащены томографами, применяется отечественная флуоресцентная навигация — визуализация с помощью окрашивающего вещества какого-либо новообразования или участка мозга — лекарственные препараты точечно доставляются к проблемной зоне, помогают диагностам и цифровые технологии.

«У нас есть целая линейка методов, которая позволяет сделать мозг прозрачным. Это, прежде всего, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография. Очень важно, что мы сегодня с помощью цифровых технологий можем совмещать эти изображения, и получать одновременно и видеоструктуры метаболизма, кровотока, и ставить диагноз, не выполняя биопсию, — сообщил журналистам глава Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, академик РАН Александр Потапов. — Функционально-резонансная томография — отдельная тема. Это изучение работы живого мозга человека в норме и патологии. Мы видим, как включаются отдельные корковые структуры мозга, скажем, в речевую деятельность, и что должен делать хирург, чтобы, удаляя опухоль, не повредить эти структуры».

Тем не менее многие насущные проблемы, связанные с работой мозга и затрагивающие немалое число людей, так и не удается решить. Речь, в частности, о дегенеративных заболеваниях центральной нервной системы. Актуальная сама по себе, эта проблема становится насущной в свете предложенной президентом РФ программы повышения продолжительности жизни россиян: войти в клуб стран 80+ к 2020 году. А ведь преклонный возраст влечет за собой появление неизлечимых на сегодняшний день и инвалидизирующих болезней, связанных с нарушениями в деятельности ЦНС — болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Сегодня зарубежные ученые нацелились на разработку чипов памяти, когда в мозг можно будет внедрить чип, блокирующий развитие дегенеративных заболеваний. Россия пока мало что может предложить в этом направлении, сообщил ИА REGNUM академик Потапов. Речь не о чипах, а об электродах, которые имплантируются подкожно. Направление это называется функциональная нейрохирургия, где таким образом за счет электродов идет воздействие на глубинные участки мозга, которое может стимулировать или подавлять функции отдельных его структур.

«Но я бы не сказал, что мы подошли к тому этапу, когда мы можем замещать такую сложную функцию, которой является память, — сообщил ИА REGNUM Александр Потапов. — Это не какая-то отдельная структура, это мозг в целом. В этом смысле средства от болезни Альцгеймера пока нет».

Явно не к 2020 году можно ожидать и реализации предложения молодого ученого-биолога с Дальнего Востока Вячеслава Дячука — лауреата премии Президента РФ в области науки и инноваций за 2018 год. Награда вручена ему за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных. Ученый выяснил, как глиальные клетки — вспомогательные клетки нервной ткани — могут помочь восстановить утраченные нейроны.

Лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций 2018 года Вячеслав Дячук:

«Это пока фундаментальное открытие без прикладного значения, но в будущем это может привести к разработкам в прикладной медицине, в частности, для восстановления потерянных нейронов в процессе нейродегенеративных заболеваний, — заявил Дячук. — Глиальные клетки могут быть тем клеточным материалом, которые помогут нам утраченные нейроны восстановить.

В раннем развитии мы имеем природный механизм, когда глиальные клетки открепляются от нервов и становятся нейронами, однако так же можно сделать искусственно уже в центральной нервной системе — глиальные клетки трансформировать в нейроны».

«Можно изолировать глиальные клетки в раннем развитии, их культивировать, то есть нарастить биомассу, заморозить, как это делается со стволовыми клетками, — пояснил Вячеслав Дячук. — А потом у людей с нейродегенеративными заболеваниями попробовать пересадить эти клетки в пораженный участок. То есть то, что сейчас делают со стволовыми клетками. Но со стволовыми опасно — они могут модифицироваться в опухоль, например. Нейробиология — перспективное направление».

Удручает, что, по словам молодого ученого, это задача ближайших 50 лет — ждать слишком долго.

Тем не менее направление neuroscience (наук о мозге) при сотрудничестве различных специалистов — медиков, биологов, физиков, математиков — тот магистральный путь, по которому должна сегодня двигаться российская наука, уверен глава РАН Александр Сергеев.

«Ученые всех профессий принимают участие в выстраивании этой цепочки. А эта цепочка практически не изучена. Как от исследования нейротрансмиттеров, переносящих на наноуровне информацию, перейти к высшим функциям мозга, возможности лечения нейродегенеративных заболеваний? Это одно большое белое поле, — отметил глава РАН, добавив, что «Россия в этом направлении существенно отстает от развитых стран, таких, как США, страны Европы и Китай. Там проекты изучения мозга имеют финансирование до 10 млрд долларов в год. А Китай в 2016 году вообще выдвинул амбициозную задачу — к 2030 году обеспечить себе лидерство в области науки о мозге».