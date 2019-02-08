Самара, 8 февраля, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Заключённые устроили беспорядки в исправительной колонии в Самаре вечером 8 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как уточняется, в результате конфликта ссадины и ушибы получили 15 осуждённых. Медицинская помощь всем им была оказана на месте, госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

По данным УФСИН, конфликт удалось разрешить в течение короткого времени, на данный момент обстановка стабилизирована.

В Единой дежурной диспетчерской службе Самары сообщили «Интерфаксу», что инцидент произошёл на территории в колонии №5. По данным агентства, в одном из бараков произошло возгорание матрасов и одеял. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В диспетчерской службе отметили, что на данный момент возгорание потушено, в результате инцидента никто не пострадал.

Между тем в Telegram-канале Mash сообщается, что причиной инцидента послужил бытовой конфликт и отказ заключённых подчиняться сотрудникам колонии. При этом отмечается, что ранения получили в общей сложности 22 заключённых и пострадавших в настоящее время развозят по больницам.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.