Екатеринбург, 8 февраля, 2019, 21:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге около 500 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщили 8 февраля в пресс-службе управления МЧС России по Свердловской области.

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По информации ведомства, на парковке, расположенной в здании ТРЦ «Алатырь», произошло возгорание моторного отсек­а автомобиля.

Сообщается, что к месту было направлено семь единиц пожарной техники и 22 спасателя. Между тем возгорание было потушено ещё до прибытия пожарных. Службой охраны из здания были эвакуированы 500 человек.

Согласно данным МЧС, пострадавших в результате инцидента нет.